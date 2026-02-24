Missir prófið í sex mánuði og fær sekt eftir glæfraakstur

fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 11:00

Knattspyrnumaðurinn Leny Yoro hefur verið sviptur ökuleyfi eftir að hafa ekið á 72 mílum á klukkustund framhjá íbúðarhúsum og skóla.

Miðvörður Manchester United var stöðvaður á Porsche Cayenne GTS bifreið sinni, sem metin er á um 170 þúsund pund, eftir hraðakstur í ágúst síðastliðnum.

Samkvæmt dómsgögnum var hinn tvítugi Frakki á ferð á svæði í úthverfinu Withington í Manchester þar sem hámarkshraði er 30 mílur á klukkustund.

Lögmenn hans báru fram afsökunarbeiðni fyrir hans hönd fyrir dómi í Crewe. Þar kom fram að Yoro hefði verið að flýta sér að skutla vini sínum á lestarstöð og að umferð hefði verið lítil á þeim tíma.

Yoro játaði brotið og þurfti ekki að mæta sjálfur fyrir dóm. Hann var sviptur ökuleyfi í sex mánuði, auk þess sem honum var gert að greiða 666 punda sekt, 120 pund í málskostnað og 266 punda viðbótargjald.

Í bréfi til dómstólsins lagði lögmaður hans áherslu á skjóta játningu leikmannsins og að hann hygðist ekki mótmæla sviptingu ökuleyfis. Þá kom einnig fram að Yoro vildi biðjast afsökunar á atvikinu og segðist gera sér grein fyrir alvarleika málsins.

Fjármálasérfræðingur útskýrir hvað það myndi þýða fyrir Tottenham að falla