Missir prófið í sex mánuði og fær sekt eftir glæfraakstur

Knattspyrnumaðurinn Leny Yoro hefur verið sviptur ökuleyfi eftir að hafa ekið á 72 mílum á klukkustund framhjá íbúðarhúsum og skóla.
Miðvörður Manchester United var stöðvaður á Porsche Cayenne GTS bifreið sinni, sem metin er á um 170 þúsund pund, eftir hraðakstur í ágúst síðastliðnum.
Samkvæmt dómsgögnum var hinn tvítugi Frakki á ferð á svæði í úthverfinu Withington í Manchester þar sem hámarkshraði er 30 mílur á klukkustund.
Lögmenn hans báru fram afsökunarbeiðni fyrir hans hönd fyrir dómi í Crewe. Þar kom fram að Yoro hefði verið að flýta sér að skutla vini sínum á lestarstöð og að umferð hefði verið lítil á þeim tíma.
Yoro játaði brotið og þurfti ekki að mæta sjálfur fyrir dóm. Hann var sviptur ökuleyfi í sex mánuði, auk þess sem honum var gert að greiða 666 punda sekt, 120 pund í málskostnað og 266 punda viðbótargjald.
Í bréfi til dómstólsins lagði lögmaður hans áherslu á skjóta játningu leikmannsins og að hann hygðist ekki mótmæla sviptingu ökuleyfis. Þá kom einnig fram að Yoro vildi biðjast afsökunar á atvikinu og segðist gera sér grein fyrir alvarleika málsins.