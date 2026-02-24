Leikmaður Liverpool orðaður við botnliðið

Andy Robertson er að öllum líkindum á förum frá Liverpool í sumar og er áhugi innan Englands.
Bakvörðurinn verður samningslaus í sumar og fer þá líklega frítt, en hann hefur reynst Liverpool frábær þjónn um árabil.
Nú er Skotinn hins vegar kominn í aukahlutverk, en Aston Villa, Crystal Palace og Wolves eru öll sögð skoða það að fá hann og bjóða honum stærra hlutverk.
Öll liðin spila í ensku úrvalsdeildinni en það verður að teljast ansi líklegt að Úlfarnir verði ekki þar þegar að sumarglugganum kemur, enda svo gott sem fallnir á botni deildarinnar þó enn sé febrúar.
Robertson var sterklega orðaður við Tottenham í janúarglugganum, en Liverpool ákvað að lokum að halda í hann í nokkra mánuði til viðbótar.