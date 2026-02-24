fbpx
Leikmaður Liverpool orðaður við botnliðið

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

Hitti vændiskonu sem tengdist stóru hneyksli – Fólk trúir því ekki hvað hann sagði við hana

Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 20:30

Knattspyrnumaðurinn Mario Balotelli er hreint ótrúlegur karakter. The Upshot tók saman nokkrar magnaðar sögur af Balotelli í gegnum tíðina.

Fyrstu árin í atvinnumennsku

Viðvörunarbjöllurnar fóru snemma að hringja. 17 ára gamall Balotelli var á mála hjá Lumezanne í ítölsku C-deildinni. Eitt sinn hrekkti hann liðsfélaga sína með því að pissa á hreinu fötin þeirra. Liðsfélagi hans sagði síðar að hann hafi stundum pissað á þá.

Ári síðar fór Balotelli til Inter. Það er fræg saga þaðan þegar hann var eini framherjinn sem var heill í einum leik. Balotelli var með gult spjald í hálfleik og stjórinn, sjálfur Jose Mourinho, sagði honum að passa sig. Eftir mínútu í seinni hálfleik fékk kappinn sitt seinna gula spjald og þar með rautt.

Árið 2009 voru stuðningsmenn Balotelli allt annað en sáttir með hann. Þá sagðist hann vera stuðningsmaður nágranna þeirra í AC Milan. Eitthvað sem er alls ekki vinsælt.

Manchester City

Balotelli kom sér oft í fréttirnar eftir að hann fór til Manchester City. Hann vann deildina einu sinni með félaginu en kom sér í fréttirnar fyrir annað.

Eitt sinn kastaði hann pílum út um glugga í átt að leikmönnum unglingaliðs City. Hann fékk 100 þúsund punda sekt. Spurður út í atvikið sagði Balotelli: „Mér leiddist.“

Árið 2011 spilaði City æfingaleik við LA Galaxy í Bandaríkjunum. Balotelli komst í dauðafæri en ákvað að snúa sér við og taka skot með hælnum. Hann skaut framhjá. Stjórinn Roberto Mancini brjálaðist, tók Ítalann af velli og baulað var á hann á leiðinni út af.

Skömmu síðar kveikti Balotelli á flugeldum í íbúð sinni í Manchester og rústaði baðherberginu. Tjónið hljóðaði upp á 400 þúsund pund.

Balotelli er einnig talinn hafa átt í sambandi við vændiskonuna Jenny Thompson, sem var hluti af framhjáhaldsskandal Wayne Rooney. Þegar Balotelli hitti hana á veitingastað sönglaði hann „Rooney, Rooney, Rooney.“ Afar sérstök hegðun.

Alltaf til vandræða

Vandræði Balotelli hafa ekki hætt á seinni árum. Þegar hann var á mála hjá Adana Demirspor árið 2021 lamdi hann liðsfélaga á bekknum af því hann var pirraður yfir því að vera tekinn út af.

Svona mætti lengi áfram telja.

