Hefur fundið ástina á nýjan leik eftir að hafa sparkað barnsmóðir sinni út fyrir jól

Alejandro Garnacho virðist vera kominn í nýtt samband ef marka má nýjustu fregnir frá erlendum miðlum, en kantmaður Chelsea hefur sést í fríi í Egyptalandi með TikTok-stjörnunni Adriana Lobaz.
Samkvæmt fréttamanninum Javi de Hoyos eyddu þau nokkrum dögum saman í Egyptalandi og birtust meðal annars myndir af þeim saman í safarí í eyðimörkinni. Þá hefur einnig verið greint frá því að þau hafi gist á sama hóteli og jafnvel í sama herbergi, auk þess sem Garnacho á að hafa gefið henni blóm á Valentínusardaginn.
Garnacho, sem er 21 árs, hætti með fyrrverandi kærustu sinni Evu Garcia í október á síðasta ári, en þau eiga saman son sem fæddist árið 2023. Nú virðist Argentínumaðurinn hafa snúið sér að nýju sambandi, þó hvorugt þeirra hafi staðfest það opinberlega.
Lobaz er spænskur áhrifavaldur með tæplega 40 þúsund fylgjendur á TikTok þar sem hún hefur safnað yfir 1,4 milljónum „likes“. Hún hefur einnig deilt myndum úr ferðinni þar sem hún nýtur sólarinnar í Egyptalandi, meðal annars í eyðimörkinni og við sjóinn.
Myndirnar af henni og Garnacho hafa vakið mikla athygli meðal knattspyrnuáhugamanna, þó athugasemdir við myndbönd hennar séu lokaðar.
Garnacho mun þó líklega beina athyglinni að fótboltanum á næstu dögum þar sem Chelsea berst fyrir Meistaradeildarsæti en Garnacho var ónotaður varamaður gegn Burnley um helgina.