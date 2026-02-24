Halda því fram að Liverpool væri til í að skipta á leikmanni Real Madrid og Szoboszlai

Liverpool gæti íhugað leikmannaskipti við Real Madrid samkvæmt spænska miðlinum Fichajes.
Samkvæmt fréttinni er enska félagið sagt hafa áhuga á að fá brasilíska kantmanninn Rodrygo til Anfield. Í staðinn gæti ungverski miðjumaðurinn Dominik Szoboszlai farið til spænska stórliðsins.
Rodrygo hefur verið lykilmaður hjá Real Madrid undanfarin tímabil, en talið er að breytingar á leikmannahópi félagsins gætu opnað á möguleika á sölu. Liverpool er sagt fylgjast grannt með stöðu hans og telja hann passa vel inn í sóknarleik liðsins.
Szoboszlai hefur einnig vakið athygli fyrir frammistöðu sína með Liverpool og er sagður vera áhugaverður kostur fyrir Real Madrid, sem vill styrkja miðjuna.
Engar formlegar viðræður hafa þó verið staðfestar og ljóst að um vangaveltur er að ræða á þessu stigi.