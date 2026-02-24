Fyrrum unnusta Ronaldo segir frá því hvað gerðist þegar þau hættu saman – Hefði getað náð sér í fullt af peningum en vildi það ekki

Fyrrverandi kærasta Cristiano Ronaldo, enska fyrirsætan og leikkonan Gemma Atkinson, hefur rifjað upp samband þeirra og upplýst að henni hafi verið boðnar háar fjárhæðir til að tala illa um portúgalska stórstjörnuna eftir að þau hættu saman.
Atkinson og Ronaldo voru saman um tíma árið 2007 þegar hann lék með Manchester United. Samband þeirra vakti mikla athygli á sínum tíma, en hún segir að það hafi í raun verið mun eðlilegra en margir halda.
„Þegar við hættum saman var mér boðið mjög mikið af peningum fyrir að tala um hann,“ sagði Atkinson.
Ég vildi það ekki því það var ekkert neikvætt við hann, þannig að ég sá enga ástæðu til að segja slæma hluti.“
Hún lýsti Ronaldo einnig sem jarðbundnum og rólegum einstaklingi utan vallar. „Við fórum heim til mín, drukkum te og horfðum á Only Fools and Horses. Í alvöru! Ég veit ekki hvort hann hefur enn áhuga á því en hann virtist njóta þess.“
Atkinson segir að sambandið hafi einfaldlega runnið sitt skeið og að þau hafi skilið á góðum nótum. Hún hafi því aldrei séð ástæðu til að nýta sér frægð hans til að hagnast á sambandinu eftir á.