Þriðjudagur 24.febrúar 2026

Frá Norwich til Barcelona

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 21:30

Ajay Tavares. Getty Images

Barcelona hefur gengið frá kaupum á enska unglingalandsliðsmanninn Ajay Tavares frá Norwich.

Tavares er aðeins 16 ára gamall og þykir afar efnilegur, en hann hefur verið hjá Norwich frá 12 ára aldri og heillað marga allar götur síðan.

Hann vakti athygli fjölda evrópskra stórliða en Barcelona hafði að lokum betur í baráttunni um leikmanninn. Norwich fær greiddar uppeldisbætur vegna félagaskiptanna, en félagið hefur ekki staðfest hver sú fjárhæð er.

Tavares kom inn á sem varamaður í æfingaleik með aðalliði Norwich gegn Volendam síðasta sumar, þá aðeins 15 ára gamall, en hann náði þó ekki að leika keppnisleik með meistaraflokki. Hann lék síðast með U18-liði Norwich gegn Chelsea í janúar.

Tavares hefur leikið með yngri landsliðum Englands, frá U-15 upp í U-17, og er talinn eiga bjarta framtíð fyrir sér með landi einnig.

Hann er ekki fyrsti ungi leikmaðurinn sem Barcelona sækir til Englands á síðustu árum, en félagið hefur áður fengið til sín efnilega unglinga þaðan.

