Bodo/Glimt vann í Mílanó og verður í pottinum á föstudag

Ótrúlegt ævintýri norska liðsins Bodo/Glimt í Meistaradeildinni heldur áfram, en liðið sló út Inter í kvöld.
Bodo vann fyrri leikinn heima fyrir 3-1 og mætti á San Siro í kvöld. Liðið stóð af sér sóknir heimamanna í fyrri háfleik og eftir tæpan klukkutíma leik kom Jens Petter Hauge þeim yfir eftir slæm mistök Manuel Akanji.
Hakon Evejen tvöfaldaði forskotið áður en Alessandro Bastoni minnkaði muninn fyrir Inter, en það kom allt of seint. Bodo/Glimt vinnur samanlagt 5-2 og verður í pottinum þegar dregið verður í 16-liða úrslit á föstudag.
Newcastle og Bayer Leverkusen voru í góðum málum fyrir kvöldið í kvöld. Fyrrnefnda liðið vann fyrri leikinn gegn Qarabag 6-1 og það síðarnefnda gegn Olympiacos 2-0. Newcastle vann 3-2 í kvöld og Leverkusen og Olympiacos gerðu markalaust jafntefli.