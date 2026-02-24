fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Leikmaður Liverpool orðaður við botnliðið

90 Mínútur

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

433
433Sport

Bodo/Glimt vann í Mílanó og verður í pottinum á föstudag

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 21:56

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ótrúlegt ævintýri norska liðsins Bodo/Glimt í Meistaradeildinni heldur áfram, en liðið sló út Inter í kvöld.

Bodo vann fyrri leikinn heima fyrir 3-1 og mætti á San Siro í kvöld. Liðið stóð af sér sóknir heimamanna í fyrri háfleik og eftir tæpan klukkutíma leik kom Jens Petter Hauge þeim yfir eftir slæm mistök Manuel Akanji.

Hakon Evejen tvöfaldaði forskotið áður en Alessandro Bastoni minnkaði muninn fyrir Inter, en það kom allt of seint. Bodo/Glimt vinnur samanlagt 5-2 og verður í pottinum þegar dregið verður í 16-liða úrslit á föstudag.

Newcastle og Bayer Leverkusen voru í góðum málum fyrir kvöldið í kvöld. Fyrrnefnda liðið vann fyrri leikinn gegn Qarabag 6-1 og það síðarnefnda gegn Olympiacos 2-0. Newcastle vann 3-2 í kvöld og Leverkusen og Olympiacos gerðu markalaust jafntefli.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Bodo/Glimt vann í Mílanó og verður í pottinum á föstudag
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Frá Norwich til Barcelona
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Arnar: „Þetta hefur verið erfiður tími fyrir mig persónulega“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Hitti vændiskonu sem tengdist stóru hneyksli – Fólk trúir því ekki hvað hann sagði við hana
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Sá norski með þrennu er Atletico flaug áfram
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Leikmaður Liverpool orðaður við botnliðið
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Forsetinn tjáir sig um meint kynþáttaníð fyrir átökin á morgun
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Stjarnan sýnir frá afleiðingum óhugnanlegra meiðsla – Myndirnar ekki fyrir viðkvæma

Mest lesið

Skiptar skoðanir á viðtalinu við Margréti Löf – „Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“
Birta Blanco húsnæðislaus og segist svikin af borginni
Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Komst að því hvað gerist þegar maður tilkynnir sig of oft veikan til Vinnumálastofnunar
Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar

Nýlegt

Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast
„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”
Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Aðstoðarmaðurinn vildi taka við – „Þetta er tilgangslaust“
Vandi Tesla versnar enn – Evrópumenn vilja frekar versla við Kínverja en Elon Musk
Tæp sex milljóna króna sekt fyrir að mæta 10 mínútum of seint
Heyrnartól setja ný viðmið – allt að 120 klst rafhlöðuending
Halda því fram að Liverpool væri til í að skipta á leikmanni Real Madrid og Szoboszlai
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Halda því fram að Liverpool væri til í að skipta á leikmanni Real Madrid og Szoboszlai
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Real Madrid horfir til Tottenham

Real Madrid horfir til Tottenham
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Átök innan raða United síðasta sumar – Félagið ákvað að hlusta ekki á Ruben Amorim
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Ótrúleg tölfræði: Tottenham er lélegasta lið enska boltans þessa stundina – Bestu liðin vekja athygli
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Verulega ósáttur við að þurfa að mæta fyrir dóm – Hafnar því að hafa nauðga konunni

Verulega ósáttur við að þurfa að mæta fyrir dóm – Hafnar því að hafa nauðga konunni
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Dólgsháttur Cunha í gærkvöldi vekur athygli – Átti dómarinn að spjalda hann?

Dólgsháttur Cunha í gærkvöldi vekur athygli – Átti dómarinn að spjalda hann?
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Falleg skilaboð Ronaldo til Lindsey Vonn vekja mikla athygli
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Carragher hjólar aðeins í þrjá af eldri leikmönnum Liverpool og talar um rán

Carragher hjólar aðeins í þrjá af eldri leikmönnum Liverpool og talar um rán
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Umboðsmaðurinn gefur Liverpool undir fótinn
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Verður hart barist um markvörð Tottenham þrátt fyrir erfitt tímabil
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Sjáðu myndbandið: Eyjamenn í kröppum dansi á Spáni – Blóðheitir heimamenn sem vildu slagsmál

Sjáðu myndbandið: Eyjamenn í kröppum dansi á Spáni – Blóðheitir heimamenn sem vildu slagsmál
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Missir prófið í sex mánuði og fær sekt eftir glæfraakstur

Missir prófið í sex mánuði og fær sekt eftir glæfraakstur
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Óvissa um landsleik Íslands í Mexíkó vegna ástandsins þar í landi
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Ofurtölvan stokkar spilin eftir helgina – Áhugaverð niðurstaða
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Segir upp skömmu eftir magnað afrek – Dóttir hans alvarlega veik

Segir upp skömmu eftir magnað afrek – Dóttir hans alvarlega veik
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Myndband af frumraun Sterling vekur mikla athygli – Var í tómu tjóni í Hollandi
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Fyrrum unnusta Ronaldo segir frá því hvað gerðist þegar þau hættu saman – Hefði getað náð sér í fullt af peningum en vildi það ekki
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Svart ský yfir rekstrinum í Garðabæ: Laun hækkuðu rosalega – Tapið á síðasta ári yfir 80 milljónir
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Hefur fundið ástina á nýjan leik eftir að hafa sparkað barnsmóðir sinni út fyrir jól

Hefur fundið ástina á nýjan leik eftir að hafa sparkað barnsmóðir sinni út fyrir jól
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Spænsku risarnir vilja Rodri í sumar

Spænsku risarnir vilja Rodri í sumar
433Sport
Í gær
Sesko eftir sigurmarkið: „Hvort sem það eru fimm mínútur eða 90, þá skiptir það ekki máli“
433Sport
Í gær

Neville um sigur United og sigurmark Sesko – „Þetta var eins konar ‘smash and grab’ sigur“

Neville um sigur United og sigurmark Sesko – „Þetta var eins konar ‘smash and grab’ sigur“
433Sport
Í gær
Sesko hetja United í Bítlaborginni – Nálgast nú þriðja sætið
433Sport
Í gær
Verður sektaður ef hann lærir ekki tungumálið hratt og örugglega
433Sport
Í gær

Sheik Brendan vekur mikla athygli í Sádí Arabíu eftir þetta myndband sem hann tók þátt í

Sheik Brendan vekur mikla athygli í Sádí Arabíu eftir þetta myndband sem hann tók þátt í
433Sport
Í gær

Blómlegur rekstur á Hlíðarenda: Aukning í tekjum og góður hagnaður – Laun hækka talsvert á milli ára

Blómlegur rekstur á Hlíðarenda: Aukning í tekjum og góður hagnaður – Laun hækka talsvert á milli ára
433Sport
Í gær
Messi fokheldur af reiði um helgina – Myndband af honum að reyna að ráðast inn í klefa dómarans
433Sport
Í gær
Myndband sem vekur athygli – Leikmenn Tottenham hlustðu ekki á stjóra sinn