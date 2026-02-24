Aðstoðarmaðurinn vildi taka við – „Þetta er tilgangslaust“

Umboðsmaður John Heitinga hefur opinberað að fyrrum miðvörðurinn hafi vonast til að taka við sem stjóri Tottenham eftir að Thomas Frank var rekinn.
Heitinga var ráðinn aðstoðarstjóri hjá Tottenham 15. janúar en yfirgaf félagið aðeins 33 dögum síðar þegar Igor Tudor tók við sem stjóri tímabundið.
„Klúbburinn vildi að hann myndi halda áfram en John sagði: Nú kemur Igor Tudor með allt starfslið sitt. Þetta virkar ekki. Þetta er tilgangslaust, ég verð að fara núna,“ segir umboðsmaður hans, Rob Jansen.
Jansen segir á að Tottenham hafi haft áhuga á að halda Heitinga áfram. „Allir aðrir þjálfarar fóru, en honum var boðið að halda áfram. Þetta er mikið fyrir einhvern sem vann þar í aðeins þrjár vikur.“