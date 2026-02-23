Var í tvígang í viðræðum við United um að taka að sér starf

Edwin van der Sar, fyrrum markvörður Manchester United, hefur greint frá því að hann hafi átt í viðræðum við Ed Woodward um mögulegt starf hjá félaginu.
Hinn 55 ára Hollendingur, sem síðast starfaði sem framkvæmdastjóri Ajax, segir að samtölin hafi átt sér stað á tveimur mismunandi tímabilum. „Já, ég ræddi tvisvar við Ed Woodward um að taka að mér hlutverk hjá Manchester United,“ sagði Van der Sar.
Hann útskýrði þó að á þeim tíma hafi hann ekki talið sig tilbúinn til að yfirgefa Ajax.
„Á þeim tímapunkti fannst mér starfi mínu hjá Ajax ekki lokið. Við vorum á ákveðinni vegferð og ekki komnir á endastöð,“ bætti hann við.
Van der Sar sagði að um jákvæðar viðræður hefði verið að ræða og að hlutverkið hefði líklega verið við hlið Woodward innan stjórnar félagsins.
Hollendingurinn hætti hjá Ajax árið 2023 eftir að liðið endaði í þriðja sæti hollensku úrvalsdeildarinnar og missti af sæti í Meistaradeild Evrópu.