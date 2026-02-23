Sheik Brendan vekur mikla athygli í Sádí Arabíu eftir þetta myndband sem hann tók þátt í

Brendan Rodgers, knattspyrnustjóri Al Qadsiah í Sádi-Arabíu, hefur vakið athygli fyrir þátttöku sína í hátíðarhöldum í landinu.
Rodgers tók við liðinu í desember eftir að hafa látið af störfum hjá Celtic og hefur byrjað afar vel, en lið hans er ósigrað í 13 leikjum undir hans stjórn.
Nú virðist Norður-Írinn einnig vera farinn að aðlagast lífinu utan vallar. Hann tók þátt í sérstöku myndbandi í tilefni af Founding Day, þjóðhátíðardegi sem markar stofnun fyrsta ríkis Sádi-Arabíu.
Í myndbandinu mátti sjá Rodgers klæddan hefðbundnum sádi-arabískum klæðnaði og hélt hann á riffli sem hluta af hátíðarstemningunni. Hann var kynntur sem „Sheikh Brendan“ og sendi landsmönnum hlýjar kveðjur.
„Ég vil færa öllum íbúum Sádi-Arabíu mínar einlægu hamingjuóskir. Landið hefur ríka sögu og mjög spennandi framtíð fram undan,“ sagði Rodgers í myndbandinu.
Ljóst er að Rodgers er fljótur að aðlagast nýju umhverfi sínu bæði innan og utan vallar.
“I want to give my sincere congratulations to all of the people of Saudi Arabia, Saudi has a real rich heritage and a really exciting future ahead” 🇸🇦
Sheikh Brendan on #FoundingDay 🎙️#AlQadsiahpic.twitter.com/Iw689uzoeh
— AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) February 22, 2026