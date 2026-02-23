Ronaldo segist tilheyra Sádi-Arabíu

Cristiano Ronaldo segir að hann sé ánægður hjá Al-Nassr þrátt fyrir vangaveltur um framtíð hans hjá félaginu.
Hinn 41 árs gamli Ronaldo hafði samkvæmt fréttum verið ósáttur við stjórnun félagsins missti af þremur leikjum nýverið. Hann sneri hins vegar aftur í byrjunarliðið í síðustu viku og skoraði tvö mörk í 4-0 sigri á Al-Hazem, sem lyfti liðinu upp í toppsæti deildarinnar, einu stigi á undan Al-Hilal.
„Ég er mjög ánægður. Eins og ég hef sagt oft, þá tilheyri ég Sádi-Arabíu. Landið hefur tekið mér og fjölskyldu minni afar vel. Ég er hamingjusamur hér og vil halda áfram hér,“ segir Ronaldo.
Ronaldo gekk til liðs við Al-Nassr í desember 2022 eftir að samningi hans við Manchester United var rift með gagnkvæmu samkomulagi. Með félagaskiptunum varð hann launahæsti knattspyrnumaður heims, með árslaun upp á um 177 milljónir punda.