Myndband: Ógeðslegt atvik vekur reiði – Fékk rafhlaupahjól í hausinn fyrir ákvörðun sína

Alvarlegt atvik átti sér stað í utandeildarleik í Tyrklandi á dögunum þegar áhorfandi kastaði rafhlaupahjóli úr stúkunni sem hæfði aðstoðardómarann Hakan Baskurt í höfuðið. Leikurinn var í kjölfarið stöðvaður.
Atvikið átti sér stað í leik Darendespor og Hekimhan Belediyesi Girmana Spor. Staðan var 1-1 þegar heimamenn töldu sig hafa skorað sigurmark á 87. mínútu. Baskurt lyfti hins vegar flagginu og dæmdi rangstöðu. Ákvörðunin vakti mikla reiði meðal hluta stuðningsmanna Darendespor.
Malatya'da amatör futbol maçında yan hakeme tribünden scooter fırlatıldı.
Hakem kısa süreli baygınlık geçirdi, şüpheli gözaltına alındı. pic.twitter.com/cejjIMSwX1
— TRT HABER (@trthaber) February 17, 2026
Í kjölfarið kastaði áhorfandinn, sem hefur verið nafngreindur sem Nurettin Ö., rafhlaupahjóli inn á völlinn. Það lenti á höfði aðstoðardómarans með þeim afleiðingum að hann hlaut djúpan skurð fyrir ofan vinstri augabrún og missti meðvitund um stundarsakir.
Sjúkraþjálfarar og heilbrigðisstarfsfólk á staðnum veittu strax fyrstu hjálp áður en Baskurt var fluttur á Darende Hulusi Efendi ríkissjúkrahúsið. Þar fékk hann sauma í sárið og var síðar útskrifaður. Ekki var talið að meiðslin væru lífshættuleg.
Lögregla handtók manninn á staðnum, en hann var síðar látinn laus meðan rannsókn stendur yfir. Leiknum var vitaskuld hætt.
Atvikið má sjá hér ofar.