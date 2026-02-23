fbpx
Mánudagur 23.febrúar 2026

Fjármálasérfræðingur útskýrir hvað það myndi þýða fyrir Tottenham að falla

Myndband: Ógeðslegt atvik vekur reiði – Fékk rafhlaupahjól í hausinn fyrir ákvörðun sína

Mánudaginn 23. febrúar 2026 11:30

Alvarlegt atvik átti sér stað í utandeildarleik í Tyrklandi á dögunum þegar áhorfandi kastaði rafhlaupahjóli úr stúkunni sem hæfði aðstoðardómarann Hakan Baskurt í höfuðið. Leikurinn var í kjölfarið stöðvaður.

Atvikið átti sér stað í leik Darendespor og Hekimhan Belediyesi Girmana Spor. Staðan var 1-1 þegar heimamenn töldu sig hafa skorað sigurmark á 87. mínútu. Baskurt lyfti hins vegar flagginu og dæmdi rangstöðu. Ákvörðunin vakti mikla reiði meðal hluta stuðningsmanna Darendespor.

Í kjölfarið kastaði áhorfandinn, sem hefur verið nafngreindur sem Nurettin Ö., rafhlaupahjóli inn á völlinn. Það lenti á höfði aðstoðardómarans með þeim afleiðingum að hann hlaut djúpan skurð fyrir ofan vinstri augabrún og missti meðvitund um stundarsakir.

Sjúkraþjálfarar og heilbrigðisstarfsfólk á staðnum veittu strax fyrstu hjálp áður en Baskurt var fluttur á Darende Hulusi Efendi ríkissjúkrahúsið. Þar fékk hann sauma í sárið og var síðar útskrifaður. Ekki var talið að meiðslin væru lífshættuleg.

Lögregla handtók manninn á staðnum, en hann var síðar látinn laus meðan rannsókn stendur yfir. Leiknum var vitaskuld hætt.

Atvikið má sjá hér ofar.

