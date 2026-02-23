Lögregla setur nokkrar rannsóknir af stað eftir að fjórir urðu fyrir barðinu á rasistum

Lögregla í Bretlandi hefur hafið rannsókn eftir að fjórir leikmenn í ensku úrvalsdeildinni urðu fyrir kynþáttaníði.
Hannibal Mejbri hjá Burnley, Wesley Fofana hjá Chelsea, Tolu Arokodare hjá Wolves og Romaine Mundle hjá Sunderland, urðu fyrir kynþáttaníði á samfélagsmiðlum á meðan umferðinni um helgina stóð.
Lögregla segir að nokkrar aðskildar rannsóknir séu í gangi og að unnið verði með félögum og yfirvöldum til að bera kennsl á gerendur, en samtökin Kick It Out lýsa helginni sem skelfilegri í samhengi við kynþáttaníð.
Það er því miður allt of algengt að mál er varða kynþáttaníð komi upp í tengslum við enska boltann, sem og fótboltann víðar. Þetta tímabil hefur ekki verið nein undantekning.