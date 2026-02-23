FIFA leggur fram tillögu að breytingu á leikreglum

Leikmenn sem fá aðhlynningu vegna meiðsla gætu þurft að vera utan vallarins í eina mínútu samkvæmt nýjum tillögum frá FIFA.
Markmiðið með þessu er að draga úr töfum og bæta flæði leiksins. Engin sérstök lög eru hvað þetta varðar sem stendur. Enska úrvalsdeildin miðar þó til að mynda við 30 sekúndur en eru dæmi um að viðmiðin hafi verið 2 mínútur, sem þótti allt of mikið. FIFA vill fara milliveg.
Undanþágur yrðu ef mótherji, sem gerist þá brotlegur, fær gult eða rautt spjald og markverir yrðu undanþegnir reglunum einnig.
Enn á eftir að samþykkja þessar breytingar og verða tillögurnar teknar fyrir á fundi um næstu helgi.