Athæfi David Beckham í skíðabrekkunni vekur athygli

Knattspyrnugoðsögnin David Beckham sýndi af sér góðar hliðar á skíðasvæðinu í Courchevel í Frönsku Ölpunum þegar hann aðstoðaði konu sem datt illa í brekkunum.
Beckham var í fjölskyldufríi þegar bresk kona datt á höfuðið á meðan hún var á skíðum með vinum sínum. Samkvæmt fréttum enskra miðla sá Beckham atvikið, fór strax til hennar, tók skíðin af henni og tryggði að hún væri í lagi.
„Hann var sannkallaður herramaður,“ segir heimildamaður breska blaðsins The Sun og bætti við að bæði Beckham og skíðaleiðsögumaður hans hefðu verið afar hjálpleg.
Beckham, sem er 50 ára og faðir fjögurra barna, var í fríinu ásamt dóttur sinni Harper. Hann hefur verið fastagestur í Courchevel í gegnum árin ásamt eiginkonu sinni, tískuhönnuðinum Victoriu Beckham, og fjölskyldunni.