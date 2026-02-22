Tveir áfangastaðir á Englandi mögulegir fyrir Darwin Nunez

Tvö félög í ensku úrvalsdeildinni fylgjast grannt með stöðu Darwin Nunez hjá Al-Hilal, en framherjinn var tekinn út úr leikmannahópi félagsins fyrir seinni hluta tímabilsins Sádi-Arabíu.
Nunez, sem er 26 ára, gekk í raðir Al-Hilal frá Liverpool síðasta sumar fyrir rúmar 46 milljónir punda auk bónusa. Hann var þó tekinn úr hópnum í janúar, til að mynda vegna komu Karim Benzema.
Tottenham og Newcastle eru nú bæði sögð fylgjast með stöðu mála hjá Nunez og skoða þann möguleika að fá hann aftur til Englands.
Launapakki Nunez í Sádí upp á 400 þúsund pund á viku gæti þó reynst hindrun, en ljóst er að hann fengi hvergi nálægt því hjá þessum félögum.
Félög í öðrum löndum, til að mynda Atletico Madrid, Barcelona og Juventus, hafa einnig verið nefnd til sögunnar sem mögulegir áfangastaðir.