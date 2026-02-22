Segir klárt að Zidane taki við

Það þykir ljóst að goðsögnin Zinedine Zidane taki við franska landsliðinu eftir HM næsta sumar samkvæmt Fabrizio Romano.
Zidane hefur aðeins stýrt Real Madrid á þjálfaraferlinum hingað til, og það við afar góðan orðstýr.
Það hefur lengi verið talað um að hann taki við franska landsliðinu af Didier Deschamps og samkvæmt því sem Romano segir á Youtube-rás sinni mun það gerast eftir HM vestan hafs.
Munnlegt samkomulag ku vera í höfn en ekkert verður opinberað strax þar sem öll einbeiting fer nú á mótið næsta sumar.
Zidane er að sjálfsögðu fyrrum landsliðsmaður Frakklands og varð heimsmeistari með liðin 1998.