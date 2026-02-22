Líkti efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar við Tottenham í ræðu sinni – Myndband

Gengi Tottenham í ensku úrvalsdeildinni rataði inn á sænska þingið og var notað sem pólitísk samlíking.
Félagið hefur átt erfitt uppdráttar á tímabilinu og situr í 16. sæti, aðeins fimm stigum frá fallsæti. Thomas Frank var rekinn fyrr í mánuðinum eftir slakt gengi og við tók Króatinn Igor Tudor til bráðabirgða út leiktíðina.
Tudor stendur frammi fyrir krefjandi verkefni, bæði að tryggja sæti Tottenham í deildinni og stýra liðinu áfram í Meistaradeildinni.
Sænski jafnaðarmaðurinn Mikael Damberg nýtti sér vandræði Tottenham í ræðu sinni. Damberg, sem er fyrrverandi fjármálaráðherra, líkti efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar við félagaskipti og stjórnun Tottenham.
Hann sagði að Tottenham væri auðugt félag með frábæran leikvang og stóran stuðningsmannahóp, en þrátt fyrir það í krísu. „Ekki vegna þess að það skorti fjármagn heldur vegna rangra ákvarðana og skammtímahugsunar,“ sagði hann.
Hér að neðan má sjá þetta.
SWEDISH POLITICIAN SAYS KEY TO GETTING ECONOMY BACK ON TRACK IS BY BEING LESS ‘SPURSY’
Lucas Bergvall, look away. Swedish member of parliament Mikael Damberg compared his nation’s “misdirected economic policy” to Tottenham; flush with resources, but unaware of how to use them. pic.twitter.com/wGzG6mzq9w
— Men in Blazers (@MenInBlazers) February 20, 2026