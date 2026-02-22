fbpx
Sunnudagur 22.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Bróðir leikmanns United ákærður – Lék einnig fyrir félagið

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

Fyrrum lærisveinn Mourinho ósáttur við hann og kallar eftir afsökunarbeiðni

Helgi Fannar Sigurðsson
Sunnudaginn 22. febrúar 2026 12:00

Mourinho/ GettyImages

Fyrrum suðurafríski landsliðsframherjinn Benni McCarthy segir að Jose Mourinho ætti að biðjast afsökunar á ummælum sínum eftir meint kynþáttaníð í garð Vinicius Junior.

Vinicius skoraði sigurmarkið þegar Real Madrid vann 1-0 sigur á Benfica í Meistaradeildinni. Leikurinn var stöðvaður í tíu mínútur eftir að Brasilíumaðurinn tilkynnti um meint kynþáttaníð frá Gianluca Prestianni, sem neitar sök.

UEFA hefur hafið rannsókn og gæti Prestianni átt yfir höfði sér minnst tíu leikja bann í Evrópukeppnum verði hann fundinn sekur.

Mourinho sagði eftir leik að fagnaðarlæti Vinicius hefðu verið of mikil og gaf í skyn að það hafi leitt til þess sem svo gerðist.

McCarthy, sem vann Meistaradeildina með Mourinho hjá Porto 2004, var ekki sáttur við þetta.

„Þetta var mjög rangt. Hann hefði getað valið orð sín betur. Ég vona að hann viðurkenni mistök sín og biðjist afsökunar,“ sagði McCarthy.

