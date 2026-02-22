Bróðir leikmanns United ákærður – Lék einnig fyrir félagið

Paddy Lacey, eldri bróðir ungs leikmanns Manchester United, Shea Lacey, hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps ásamt þremur öðrum í tengslum við skotárás í Huyton í nóvember.
Þann 28. nóvember 2025 var maður á tvítugsaldri fluttur á sjúkrahús eftir að hafa verið skotinn tvisvar í fótinn um klukkan 22:20 í Huyton-hverfi í Liverpool. Samkvæmt lögreglu voru tveir menn á Sur-Ron-hjóli sagðir hafa framið árásina.
Lögreglan í Merseyside staðfesti að framkvæmdar hefðu verið samræmdar húsleitir í Knowsley, Sefton og Liverpool sem leiddu til fjögurra handtaka. Lacey, 32 ára, ásamt John Aaron Jones (35), John George Patrick Hughes (31) og Bernard Flynn (61), hefur verið ákærður fyrir, tilraun til manndráps, samsæri um manndráp, vörslu haglabyssu og skotfæra með ásetning um að stofna lífi í hættu, alvarlega líkamsárás, samsæri um að valda alvarlegum líkamsmeiðslum.
Allir fjórir eiga að mæta fyrir dóm í Liverpool, Knowsley, Sefton og St Helens Adult Remand Court.
Rannsóknarlögreglumaðurinn Chris Clark sagði rannsóknina áfram í fullum gangi og hvatti vitni til að stíga fram, þar á meðal þá sem kunna að hafa upptökur úr öryggismyndavélum, bílmyndavélum eða dyrabjöllumyndavélum.
Paddy Lacey lék líkt og bróðir hans fyrir unglingalið Manchester United áður en hann færði sig yfir til Liverpool og Sheffield Wednesday. Hann átti síðar feril hjá neðrideildarfélögum á borð við Southport, Chester og Altrincham, auk þess sem hann lék með Accrington Stanley á árunum 2016 og 2017.
Hann hefur einnig keppt sem atvinnumaður í millivigt í hnefaleikum.