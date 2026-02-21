Ýtir undir sögurnar um að hann verði bráðlega rekinn

Oliver Glasner, knattspyrnustjóri Crystal Palace, hefur gefið í skyn að hann gæti hætt fyrr en áætlað var eftir slæmt gengi liðsins að undanförnu. Palace hefur aðeins unnið einn af síðustu 15 leikjum sínum og þrýstingurinn á Austurríkismanninn hefur aukist verulega.
Glasner, sem stýrði liðinu til FA-bikarsigurs, hafði áður tilkynnt að hann myndi yfirgefa félagið í sumar þegar samningur hans rennur út. Nú virðist þó óvíst hvort hann endist út tímabilið.
Stuðningsmenn liðsins hafa snúist gegn honum og létu í sér heyra í jafntefli gegn Zrinjski Mostar í Sambandsdeildinni, þar sem sungið var „rekinn í fyrramálið“.
Sjálfur var Glasner daufur í svörum þegar hann var spurður um framtíð sína. „Við sjáum hvað gerist, maður veit aldrei,“ sagði hann.
Samkvæmt fréttum eru viðræður í gangi um stöðu hans og gæti niðurstaða legið fyrir á næstu dögum.