Verður ekki refsað fyrir ummæli sín um innflytjendur

Enska knattspyrnusambandið (FA) hefur ákveðið að grípa ekki til aðgerða gegn meðeiganda Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, eftir umdeild ummæli hans um innflytjendamál í viðtali við Sky News.
FA skoðaði hvort Ratcliffe hefði brotið reglur með ummælum sínum, en niðurstaðan var sú að ekki yrði gripið til refsinga. Hins vegar hefur honum verið bent á ábyrgð sína þegar hann tjáir sig opinberlega í fjölmiðlum.
Ratcliffe, sem er stofnandi INEOS, vakti athygli fyrr í mánuðinum þegar hann ræddi stöðu mála í Bretlandi og nefndi mikla fjölgun innflytjenda sem eitt af helstu áskorunum landsins. Ummælin vöktu gagnrýni og þóttu mörgum óviðeigandi.
Síðar baðst Ratcliffe afsökunar á orðalagi sínu og sagðist ekki hafa ætlað að særa neinn. Hann lagði áherslu á að mikilvægt væri að ræða innflytjendamál á opinskáan hátt og að stjórnvöld þyrftu að finna jafnvægi milli fólksflutninga og efnahagslegrar þróunar.
Málið hefur vakið talsverða umræðu en FA telur ekki tilefni til frekari aðgerða.