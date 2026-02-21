fbpx
Laugardagur 21.febrúar 2026

Uppljóstrar því að leikmenn Arsenal hafi haldið fund í vikunni

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 21. febrúar 2026 08:30

Declan Rice segir að leikmenn Arsenal hafi átt „hreinskilið og ákveðið“ samtal sín á milli eftir vonbrigðin gegn Wolves, þar sem liðið missti niður 2-0 forystu og gerði 2-2 jafntefli.

Arsenal var með tögl og hagldir á leiknum á Molineux en fékk á sig jöfnunarmark í uppbótartíma, sem gæti reynst dýrkeypt í titilbaráttunni. Úrslitin hafa aukið umræðu um hugarfar liðsins, sem hefur endað í öðru sæti undanfarin ár.

Rice segir leikmenn hafa tekið ábyrgð eftir leikinn. „Titillinn verður ekki afhentur okkur, við þurfum að vinna hann og eiga hann skilið. Við þurfum að vera tilbúnir fyrir allt,“ sagði hann.

„Við ræddum málin á ákveðinn hátt eftir Wolves. Við vissum að við höfðum brugðist sjálfum okkur og stuðningsmönnum. Þetta er ekki sá standard sem við höfum sett okkur.“

Hann bætti við að liðið hefði haldið liðsfund og væri nú tilbúið að halda áfram baráttunni.

