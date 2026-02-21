Neymar uppljóstrar því að hann sé að pæla í að hætta á þessu ári

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Neymar hefur gefið í skyn að árið 2026 gæti orðið það síðasta á ferlinum.
Framherjinn, sem nýverið fagnaði 34 ára afmæli sínu, segir óvíst hvað framtíðin beri í skauti sér en viðurkennir að heimsmeistaramótið gæti orðið hans síðasta stóra svið.
Neymar sneri aftur til uppeldisfélags síns Santos árið 2024 og rennur samningur hans þar út árið 2026. Á undanförnum árum hefur hann glímt við tíð meiðsli, meðal annars í ökkla, hné og aftanverðu læri, sem hafa haft áhrif á spilatíma hans.
Í viðtali sagði hann. „Ég veit ekki hvað gerist næst. Það gæti verið að í desember ákveði ég að hætta. Ég tek eitt ár í einu.“
Hann lagði áherslu á að núverandi ár væri mikilvægt, bæði fyrir Santos, brasilíska landsliðið og hann sjálfan.
Allt bendir til þess að lokakafli ferils Neymar sé að hefjast.