Gervigreindin tekur yfir búninga Chelsea

Chelsea hefur loks fundið nýjan aðalstyrktaraðila eftir langa bið, en félagið hefur samið við gervigreindarfyrirtækið IFS. Nafn fyrirtækisins mun þó aðeins prýða treyjur liðsins út yfirstandandi tímabil.
Lundúnaliðið hefur verið án langtímasamnings síðan 2023 þegar Three hætti samstarfi sínu í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu og refsiaðgerða gegn fyrrverandi eiganda félagsins, Roman Abramovich.
Síðan þá hafa verið gerðir skammtímasamningar við fyrirtæki á borð við Infinite Athlete og Damac Properties.
Chelsea hefur verið eina félagið í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili án styrktaraðila á treyjum sínum. Ein helsta ástæðan var sú að félagið taldi sig eiga rétt á um 65 milljónum punda á ári fyrir slíkan samning.
IFS, sem er sagt leiðandi í iðnaðar-gervigreind, verður nú aðalstyrktaraðili félagsins og mun einnig koma að tæknilausnum innan þess. Samningurinn er til margra ára, þó treyjuauglýsingin gildi aðeins út tímabilið.