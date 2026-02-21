Fyrrum leikmaður United og Liverpool ákærður fyrir tilraun til manndráps

Fyrrum leikmaður unglingaliða Manchester United og Liverpool, Patrick Lacey, hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps ásamt þremur öðrum.
Lacey, sem er 32 ára, lék lengst af í neðri deildum ensks fótbolta. Ákæran tengist skotárás sem átti sér stað 28. nóvember, þar sem karlmaður á þrítugsaldri var skotinn í fótinn fyrir utan heimili í Huyton. Fórnarlambið var flutt á sjúkrahús með alvarlega áverka.
Lögreglan í Merseyside framkvæmdi umfangsmiklar húsleitir á svæðinu og handtók fjóra menn, þar á meðal Lacey. Hann er einnig ákærður fyrir samsæri til manndráps, vörslu skotvopna með hættulegum ásetningi og alvarlega líkamsárás.
Hinir þrír sem eru ákærðir heita John Aaron Jones, John George Patrick Hughes og Bernard Flynn.
Allir fjórir munu mæta fyrir dómstól í Liverpool. Lacey hefur ekki leikið knattspyrnu síðan 2023 en hefur einnig keppt í hnefaleikum með góðum árangri. Bróðir hans er Shea Lacey leikmaður United í dag.