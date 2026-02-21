Fljótfærnin gæti kostað þá 166 milljónir

Veðmálafyrirtækið Paddy Power gæti hafa flýtt sér um of þegar það greiddi út vinninga á Arsenal sem Englandsmeistara, ákvörðun sem gæti kostað fyrirtækið yfir eina milljón punda.
Fyrir aðeins tveimur vikum var lið Mikel Arteta með níu stiga forskot á toppi deildarinnar eftir 3-0 sigur á Sunderland. Þá taldi Paddy Power að titilbaráttan væri nánast búin og ákvað að greiða út vinninga fyrirfram á Arsenal sem meistara, í fyrsta sinn síðan „Invincibles“ liðið vann titilinn árið 2004.
Síðan þá hefur staðan breyst verulega. Arsenal hefur gert tvö jafntefli í röð, gegn Brentford og Wolves, og misst dýrmæt stig.
Þessi úrslit hafa opnað titilbaráttuna á ný og gefið Manchester City aukið tækifæri til að minnka muninn.
Nú virðist ákvörðun Paddy Power ekki jafn örugg og áður og fyrirtækið gæti þurft að borga dýrt fyrir að hafa lýst Arsenal meistara of snemma.