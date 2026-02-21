Casemiro sagður hafa skoðað aðstæður Í Miami sem vilja fá hann

Brasilíski miðjumaðurinn Casemiro er eftirsóttur á leikmannamarkaðnum þar sem hann undirbýr brottför frá Manchester United í sumar þegar samningur hans rennur út.
Casemiro, sem verður 34 ára á næstu dögum, hefur vakið áhuga frá nokkrum félögum, þar á meðal Inter Miami í MLS-deildinni og uppeldisfélagi sínu Sao Paulo í Brasilíu. Hann sást nýverið í Miami með eiginkonu sinni og er talið að ferðin hafi einnig verið notuð til að kynna sér aðstæður þar.
Inter Miami, sem er í eigu David Beckham, vill styrkja miðjuna eftir að Sergio Busquets lagði skóna á hilluna og hefur sett Casemiro ofarlega á óskalista sinn. Ef af félagaskiptum verður gæti hann spilað með Lionel Messi.
Einnig hafa FC Porto og félög í Sádi-Arabíu sýnt honum áhuga. Sao Paulo er sagt tilbúið að bjóða honum tveggja ára samning og mögulegt starf hjá félaginu að honum loknum.