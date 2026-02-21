fbpx
Laugardagur 21.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Svarar Roy Keane af yfirvegun sem hafa efast um ágæti hans

90 Mínútur

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

433
433Sport

Casemiro sagður hafa skoðað aðstæður Í Miami sem vilja fá hann

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 21. febrúar 2026 16:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Brasilíski miðjumaðurinn Casemiro er eftirsóttur á leikmannamarkaðnum þar sem hann undirbýr brottför frá Manchester United í sumar þegar samningur hans rennur út.

Casemiro, sem verður 34 ára á næstu dögum, hefur vakið áhuga frá nokkrum félögum, þar á meðal Inter Miami í MLS-deildinni og uppeldisfélagi sínu Sao Paulo í Brasilíu. Hann sást nýverið í Miami með eiginkonu sinni og er talið að ferðin hafi einnig verið notuð til að kynna sér aðstæður þar.

Inter Miami, sem er í eigu David Beckham, vill styrkja miðjuna eftir að Sergio Busquets lagði skóna á hilluna og hefur sett Casemiro ofarlega á óskalista sinn. Ef af félagaskiptum verður gæti hann spilað með Lionel Messi.

Einnig hafa FC Porto og félög í Sádi-Arabíu sýnt honum áhuga. Sao Paulo er sagt tilbúið að bjóða honum tveggja ára samning og mögulegt starf hjá félaginu að honum loknum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Casemiro sagður hafa skoðað aðstæður Í Miami sem vilja fá hann
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Svarar Roy Keane af yfirvegun sem hafa efast um ágæti hans
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Ýtir undir sögurnar um að hann verði bráðlega rekinn
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Fyrrum leikmaður United og Liverpool ákærður fyrir tilraun til manndráps
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Fljótfærnin gæti kostað þá 166 milljónir
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Er þetta dæmi um algjöra hnignun? – „Sennilega ekki verið eins lítill“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Á leið til Kanada fyrir væna summu
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Gervigreindin tekur yfir búninga Chelsea

Mest lesið

Ótrúlegt atvik í Kópavogi – Bíll hékk fram af brún
Rússneskir hermenn snúa heim – Það sem þeir taka með sér skelfir konurnar
Ísland og Asóreyjar verði mögulega skotpallurinn fyrir árásir Bandaríkjanna á Íran
Bragi bregst við gagnrýni í athugasemdum við færslu manns sem var vistaður í Bakkakoti – „Ágæti Unnar. Ég skal leitast við að svara spurningu þinni“
Myndir af Andrew Mountbatten-Windsor, ungu barni og „bobbingabolta“ vekja óhug – Krúnan sögð í fordæmalausri krísu

Nýlegt

Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Segir Braga skorta samúð, skilning og sjálfsgagnrýni – „Hvernig getur arkitekt kerfis verið óupplýstur um verstu afleiðingar þess?“
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
Ferðamenn vonsviknir – Engir íshellar í íshellaferðum
Af hverju eru Norðmenn svona góðir í vetraríþróttum?
Ísland og Asóreyjar verði mögulega skotpallurinn fyrir árásir Bandaríkjanna á Íran
Neymar uppljóstrar því að hann sé að pæla í að hætta á þessu ári
Haraldur „Halli“ Sigurðsson er látinn
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Uppljóstrar því að leikmenn Arsenal hafi haldið fund í vikunni
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Furða sig á uppákomu á fundi Þorsteins – „Í fullum rétti á að pirra sig aðeins“

Furða sig á uppákomu á fundi Þorsteins – „Í fullum rétti á að pirra sig aðeins“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Langskotið og dauðafærið – Halda vandræði Arsenal áfram?
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Miðasalan hafin fyrir Íslendinga
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

PSG kannar stöðuna á Erling Haaland

PSG kannar stöðuna á Erling Haaland
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Segir ekki boðlegt að Norðmenn bjóði upp á þetta – „Ég verð að vera heiðarlegur með það“

Segir ekki boðlegt að Norðmenn bjóði upp á þetta – „Ég verð að vera heiðarlegur með það“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Rooney vill að Guardiola verði áfram – Telur að hann taki þátt í að velja eftirmanninn
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Ræðir stöðu Kobbie Mainoo og útskýrir að ákvörðunin hafi ekki verið erfið

Ræðir stöðu Kobbie Mainoo og útskýrir að ákvörðunin hafi ekki verið erfið
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Daninn fær á baukinn – Klöppuðu kaldhæðnislega fyrir honum
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Hjólar í Íslandsvininn – Segir honum að hugsa áður en hann opnar munninn
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Telja að tíminn leiði í ljós að kaupin á Eze hafi verið þess virði

Telja að tíminn leiði í ljós að kaupin á Eze hafi verið þess virði
433Sport
Í gær

Furðuleg staða komin upp – Vilja selja lykilmann sinn sem neitar að fara

Furðuleg staða komin upp – Vilja selja lykilmann sinn sem neitar að fara
433Sport
Í gær
Jasmín Erla skrifar undir í Víkinni
433Sport
Í gær
Öruggt að þessir tveir fari frá Tottenham ef liðið fellur
433Sport
Í gær

Opinbera hvað Þorvaldur og Eysteinn þénuðu á síðasta ári í starfi

Opinbera hvað Þorvaldur og Eysteinn þénuðu á síðasta ári í starfi
433Sport
Í gær
Carrick segist ekki vita hvort hann fái boð um að halda áfram
433Sport
Í gær
Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London
433Sport
Í gær
Vilja fá hann frítt frá Lundúnaliðinu
433Sport
Í gær

Guardiola ræðir titilbaráttuna eftir að Arsenal missteig sig í vikunni

Guardiola ræðir titilbaráttuna eftir að Arsenal missteig sig í vikunni
433Sport
Í gær

Hagnaður á rekstri KSÍ á síðasta ári: Launakostnaður hækkar lítilega á milli ára

Hagnaður á rekstri KSÍ á síðasta ári: Launakostnaður hækkar lítilega á milli ára
433Sport
Í gær
Viðar Örn að skrifa undir í heimabænum og verður í þriðju efstu deild í sumar
433Sport
Í gær

Funarhöld hjá Palace og til skoðunar að reka Glasner

Funarhöld hjá Palace og til skoðunar að reka Glasner
433Sport
Í gær
Dularfullt andlát í vikunni – Fannst úti í skógi skömmu eftir að hafa öðlast réttindi sem lögreglumaður
433Sport
Í gær
Telur starf Arteta í hættu ef Arsenal mistekst
433Sport
Í gær

Hallgrímur Mar framlengir við KA – Einn besti leikmaður í sögu félagsins

Hallgrímur Mar framlengir við KA – Einn besti leikmaður í sögu félagsins
433Sport
Í gær

Alonso hafnaði áhugaverðu starfi – Ástandið í félaginu óstöðugt

Alonso hafnaði áhugaverðu starfi – Ástandið í félaginu óstöðugt
433Sport
Í gær
Listinn breytist eftir fréttir vikunnar – Þetta eru tíu launahæstu leikmenn enska boltans
433Sport
Í gær
United getur gleymt Ancelotti eftir þessi ummæli hans