Vilja fá hann frítt frá Lundúnaliðinu

Aston Villa er meðal þeirra úrvalsdeildarfélaga sem hafa áhuga á að fá Harry Wilson frítt í sumar þegar samningur hans við Fulham rennur út. Telegraph segir frá.
Wilson, sem er 28 ára og landsliðsmaður Wales, hefur átt sitt besta tímabil í efstu deild til þessa með níu mörk í öllum keppnum. Þar á meðal eru sigurmark á lokamínútum gegn Chelsea og Brighton.
Enginn árangur hefur náðst í samningaviðræðum við Fulham og því hafa önnur félög byrjað að þreifa fyrir sér.
Villa skoðaði Wilson einnig í janúarglugganum en þá lagði Unai Emery meiri áherslu á að styrkja sóknina og fékk Tammy Abraham til liðsins.
Everton ku einnig fylgjast með gangi mála, en ekki er útilokað að Wilson framlengi við Fulham, þó það verði æ ólíklegra.