United getur gleymt Ancelotti eftir þessi ummæli hans

Carlo Ancelotti staðfestir að hann sé á leiðinni að framlengja samning sinn við brasilíska landsliðið og að nýr samningur verði til fjögurra ára. Í viðtali við Movistar segist ítalski þjálfarinn ánægður með starfið og framtíðina fram undan.
Ancelotti hefur verið orðaður við starfið hjá Manchester United en það er nú úr sögunni.
„Ég trúi því að ég muni endurnýja samning minn við Brasilíu til fjögurra ára,“ sagði Ancelotti og gaf þar með sterka vísbendingu um að hann hyggist halda áfram með liðið til lengri tíma.
Ancelotti tók við brasilíska landsliðinu nýverið og segir starfið hafa komið sér á óvart á jákvæðan hátt. „Þetta er nýtt starf fyrir mig og ég er virkilega hrifinn af því,“ bætti hann við.
Hinn reynslumikli þjálfari hefur stýrt mörgum af stærstu félögum Evrópu á ferlinum og er talinn geta fært Brasilíu stöðugleika og árangur á ný.
Brasilía bindur miklar vonir við Ancelotti og áframhaldandi veru hans í starfi gæti skipt sköpum fyrir liðið á komandi árum.