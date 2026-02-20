PSG kannar stöðuna á Erling Haaland

Franska stórliðið Paris Saint-Germain hefur kannað stöðu norska framherjans Erling Haaland hjá Manchester City, samkvæmt enskum miðlum í dag.
Haaland, sem er 25 ára gamall, hefur verið einn besti sóknarmaður heims undanfarin ár og lykilmaður í liði City. Þrátt fyrir áhuga PSG er talið að líklegasti áfangastaður Norðmannsins, ef hann ákveður að yfirgefa enska félagið, sé Spánn.
Haaland er með samning við Manchester City og ekkert bendir til þess að félagið vilji selja hann á næstunni. Hins vegar fylgjast stórlið Evrópu grannt með stöðu hans og eru reiðubúin að bregðast við ef tækifæri gefst.
PSG hefur verið á höttunum eftir heimsklassa framherja til lengri tíma og lítur á Haaland sem draumakaup. Samkeppnin um undirskrift hans yrði þó gríðarleg ef hann færi á markaðinn, þar sem mörg af stærstu félögum Evrópu hafa áhuga.