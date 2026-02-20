fbpx
Föstudagur 20.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Langskotið og dauðafærið – Halda vandræði Arsenal áfram?

90 Mínútur

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

433
433Sport

PSG kannar stöðuna á Erling Haaland

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 20. febrúar 2026 21:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Franska stórliðið Paris Saint-Germain hefur kannað stöðu norska framherjans Erling Haaland hjá Manchester City, samkvæmt enskum miðlum í dag.

Haaland, sem er 25 ára gamall, hefur verið einn besti sóknarmaður heims undanfarin ár og lykilmaður í liði City. Þrátt fyrir áhuga PSG er talið að líklegasti áfangastaður Norðmannsins, ef hann ákveður að yfirgefa enska félagið, sé Spánn.

Haaland er með samning við Manchester City og ekkert bendir til þess að félagið vilji selja hann á næstunni. Hins vegar fylgjast stórlið Evrópu grannt með stöðu hans og eru reiðubúin að bregðast við ef tækifæri gefst.

PSG hefur verið á höttunum eftir heimsklassa framherja til lengri tíma og lítur á Haaland sem draumakaup. Samkeppnin um undirskrift hans yrði þó gríðarleg ef hann færi á markaðinn, þar sem mörg af stærstu félögum Evrópu hafa áhuga.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 33 mínútum
PSG kannar stöðuna á Erling Haaland
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Langskotið og dauðafærið – Halda vandræði Arsenal áfram?
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Miðasalan hafin fyrir Íslendinga
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Segir ekki boðlegt að Norðmenn bjóði upp á þetta – „Ég verð að vera heiðarlegur með það“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Rooney vill að Guardiola verði áfram – Telur að hann taki þátt í að velja eftirmanninn
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Ræðir stöðu Kobbie Mainoo og útskýrir að ákvörðunin hafi ekki verið erfið
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Daninn fær á baukinn – Klöppuðu kaldhæðnislega fyrir honum
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Hjólar í Íslandsvininn – Segir honum að hugsa áður en hann opnar munninn

Mest lesið

Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Orðið á götunni: Sigmundur Davíð borgarstjóraefni? – Miðflokkur á flugi og átök um lista Sjálfstæðisflokksins
Dánarorsök Pulp Fiction leikarans opinberuð

Nýlegt

Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Róbert býður þingmönnum heim – „Æskilegt er að þátttakendur geti lesið sér til gagns á a.m.k. einu tungumáli“
Furðuleg staða komin upp – Vilja selja lykilmann sinn sem neitar að fara
Myndband: Stórleikari gerði allt vitlaust – Skallaði mann og lenti í pínlegum áflogum
Jasmín Erla skrifar undir í Víkinni
Listræn íbúð Öldu og Erlings Páls í vesturbænum
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Jasmín Erla skrifar undir í Víkinni
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Öruggt að þessir tveir fari frá Tottenham ef liðið fellur

Öruggt að þessir tveir fari frá Tottenham ef liðið fellur
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Opinbera hvað Þorvaldur og Eysteinn þénuðu á síðasta ári í starfi
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Carrick segist ekki vita hvort hann fái boð um að halda áfram
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Vilja fá hann frítt frá Lundúnaliðinu

Vilja fá hann frítt frá Lundúnaliðinu
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Guardiola ræðir titilbaráttuna eftir að Arsenal missteig sig í vikunni
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Hagnaður á rekstri KSÍ á síðasta ári: Launakostnaður hækkar lítilega á milli ára

Hagnaður á rekstri KSÍ á síðasta ári: Launakostnaður hækkar lítilega á milli ára
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Viðar Örn að skrifa undir í heimabænum og verður í þriðju efstu deild í sumar
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Funarhöld hjá Palace og til skoðunar að reka Glasner
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Dularfullt andlát í vikunni – Fannst úti í skógi skömmu eftir að hafa öðlast réttindi sem lögreglumaður

Dularfullt andlát í vikunni – Fannst úti í skógi skömmu eftir að hafa öðlast réttindi sem lögreglumaður
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Telur starf Arteta í hættu ef Arsenal mistekst

Telur starf Arteta í hættu ef Arsenal mistekst
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Hallgrímur Mar framlengir við KA – Einn besti leikmaður í sögu félagsins
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Alonso hafnaði áhugaverðu starfi – Ástandið í félaginu óstöðugt
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Listinn breytist eftir fréttir vikunnar – Þetta eru tíu launahæstu leikmenn enska boltans

Listinn breytist eftir fréttir vikunnar – Þetta eru tíu launahæstu leikmenn enska boltans
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
United getur gleymt Ancelotti eftir þessi ummæli hans
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Til í að hafna enskum stórliðum fyrir draumaáfangastaðinn
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Ómyrkur í máli um meint kynþáttaníð í vikunni

Ómyrkur í máli um meint kynþáttaníð í vikunni
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Góðæri á Akranesi: Góður hagnaður þrátt fyrir miklar launahækkanir á milli ára

Góðæri á Akranesi: Góður hagnaður þrátt fyrir miklar launahækkanir á milli ára
433Sport
Í gær
Lið Loga og Alberts í góðum málum
433Sport
Í gær

Óvænt tap Hákonar og félagar – Sverrir stóð vaktina

Óvænt tap Hákonar og félagar – Sverrir stóð vaktina
433Sport
Í gær
Spánn er fyrsti kostur Vlahovic
433Sport
Í gær
Liverpool heimsækir sama völlinn tvisvar á þremur sólarhringum
433Sport
Í gær

Samfélagið í áfalli: Myrti barnsmóður sína og gaf hundum líkamsleifarnar – Er að snúa aftur í sviðsljósið

Samfélagið í áfalli: Myrti barnsmóður sína og gaf hundum líkamsleifarnar – Er að snúa aftur í sviðsljósið
433Sport
Í gær

Palace tókst ekki að vinna – Gísli í sigurliði

Palace tókst ekki að vinna – Gísli í sigurliði
433Sport
Í gær
Nýju Íslendingarnir byrjuðu í naumu tapi – Glæsilegur sigur Forest í Tyrklandi
433Sport
Í gær
United sér á eftir verðmiðanum sem félagið skellti á Rashford