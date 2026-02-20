Furðuleg staða komin upp – Vilja selja lykilmann sinn sem neitar að fara

Karl Etta Eyong hefur neitað tilboði frá CSKA Moscow, þrátt fyrir að félagið hafi boðið yfir 30 milljónir evra fyrir sóknarmanninn.
Samkvæmt fréttum er félag hans, Levante, óánægt með ákvörðun þessa 22 ára gamla landsliðsmanns Kamerún.
Forráðamenn félagsins telja tilboðið afar hagstætt og var brugðist við með því að bekkja sóknarmanninn gegn Villarreal í fyrrakvöld.
Eyong hefur skorað sex mörk og lagt upp þrjú í deildinni á tímabilinu og vakið athygli stærri félaga. Meðal þeirra sem eru sögð fylgjast með stöðunni eru Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Fulham og Everton.
Leikmaðurinn er spenntari fyrir þessum kostum heldur en að halda til Rússlands.