Daninn fær á baukinn – Klöppuðu kaldhæðnislega fyrir honum

Markvörðurinn Kasper Schmeichel hefur fengið mikla gagnrýni eftir 4-1 tap Celtic gegn Stuttgart í fyrri leik liðanna í umspili Evrópudeildarinnar í gær.
Schmeichel, sem er orðinn 39 ára gamall og nálgast endalok ferilsins, þótti ekki líta vel út í tveimur mörkum, en kvöldið var algjör martröð fyrir Celtic, sem á nær engan möguleika á að komast í 16-liða úrslit úr þessu.
Stuðningsmenn voru pirraðir og bauluðu á forráðamenn félagsins en beindu einnig spjótum sínum að Schmeichel og klöppuðu til að mynda kaldhæðnislega þegar Daninn varði skot.
Fyrrum leikmenn á borð við James McFadden og Neil Lennon gagnrýndu frammistöðuna, þó Lennon teldi óviðeigandi að baula á markvörðinn.
Tölfræðin sýnir að Schmeichel hefur fengið á sig 19 mörk í níu Evrópuleikjum og varið aðeins 62% skota. Markmaðurinn hefur fengið á sig fjórum mörkum meira en vænt mörk (XG) gefa til kynna.