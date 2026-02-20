Alonso hafnaði áhugaverðu starfi – Ástandið í félaginu óstöðugt

Xabi Alonso hefur hafnað því að taka við starfi knattspyrnustjóra Marseille, samkvæmt frönskum miðlum. Spánverjinn taldi að ástandið hjá félaginu væri of óstöðugt og hafnaði tilboði nánast samstundis.
Alonso, sem er 44 ára, er á lausu eftir að hafa verið rekinn frá Real Madrid í janúar eftir aðeins sjö mánuði í starfi. Hann er því að leita að næsta verkefni, en virðist velja vandlega næsta áfangastað sinn.
Marseille er í leit að nýjum þjálfara eftir að Roberto De Zerbi lét af störfum fyrr í mánuðinum eftir 5-0 tap gegn Paris Saint-Germain. Brottför hans markaði upphaf mikilla sviptinga innan félagsins.
Í kjölfarið sagði íþróttastjórinn Medhi Benatia einnig upp störfum og vísaði til slæms andrúmslofts og samskiptavanda innan stjórnar félagsins.
Þessi ólga virðist hafa haft áhrif á ákvörðun Alonso, sem vill frekar taka við stöðugra verkefni næst.