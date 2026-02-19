Vill fara til Barcelona í sumar

Argentínski varnarmaðurinn Marcos Senesi, leikmaður Bournemouth, stefnir á að yfirgefa félagið í sumar og ganga til liðs við Barcelona.
Þetta kemur fram í enskum miðlum sem segja að hinn 28 ára gamli varnarmaður hafi ákveðið að skrifa ekki undir nýjan samning við Bournemouth.
Senesi hefur verið lykilmaður í liði Bournemouth undanfarin tímabil og vakið athygli fyrir stöðugleika og styrk í varnarleiknum. Frammistaða hans í ensku úrvalsdeildinni hefur ekki farið fram hjá stærri félögum, þar á meðal Barcelona sem er sagt fylgjast grannt með stöðunni.
Samningur hans rennur út á næsta ári og gæti Bournemouth því neyðst til að selja hann í sumar til að fá eitthvað fyrir leikmanninn.
Barcelona er að leita að styrkingu í vörninni og Senesi er talinn henta vel inn í leikstíl félagsins. Þá heillar það leikmanninn að fá tækifæri til að spila á stærra sviði.