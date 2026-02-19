United sér á eftir verðmiðanum sem félagið skellti á Rashford

Manchester United sjá eftir því að hafa samþykkt að selja enska landsliðsmanninn Marcus Rashford til Barcelona á aðeins 26 milljónir punda, samkvæmt fréttum á Englandi. Nú telja forráðamenn félagsins að verðmæti sóknarmannsins sé nær 50 milljónum punda.
Rashford er á láni hjá Barcelona en spænski risinn getur keypt hann á þessu verði í sumar.
Rashford, sem er 28 ára, gekk til liðs við spænska stórliðið i eftir erfiðan tíma hjá United. Þar hafði hann átt í erfiðleikum með stöðugleika og gagnrýni aukist á frammistöðu hans.
Hins vegar hefur hann byrjað lífið vel á Spáni og sýnt sitt rétta andlit á ný, sem hefur fengið forráðamenn United til að efast um ákvörðun sína.
Sagt er að félagið telji sig hafa selt hann á undirverði, sérstaklega í ljósi þess hvernig markaðurinn hefur þróast og hversu eftirsóttir reyndir sóknarmenn eru orðnir.