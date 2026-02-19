Tottenham vill kaupa einn besta leikmann enska boltans – Richarlison gæti farið

Tottenham gæti farið mikinn á leikmannamarkaðnum í sumar og er félagið sagt hafa áhuga á enska miðjumanninum Morgan Rogers frá Aston Villa.
Rogers er 23 ára gamall og hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína, sem hefur sett hann á radar hjá nokkrum stórliðum.
Samkvæmt enskum blöðum er Tottenham að skoða möguleikann á að leggja fram tilboð í leikmanninn, en Villa mun líklega krefjast hárrar upphæðar fyrir miðjumanninn efnilega.
Á sama tíma gæti brasilíski framherjinn Richarlison verið á förum frá félaginu. Sá 28 ára hefur átt upp og ofan gengi hjá Tottenham og er talinn opinn fyrir nýjum áskorunum.
Bæði Flamengo í heimalandinu og Atletico Madrid á Spáni hafa sýnt honum áhuga og gætu lagt fram tilboð á næstu mánuðum.
Sumarið gæti því orðið annasamt hjá Tottenham, bæði hvað varðar kaup og sölur á leikmönnum.