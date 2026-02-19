Stuðningsmenn Arsenal stressaðir – Piers Morgan telur að sagan sé að endurtaka sig

Stuðningsmenn Arsenal eru æfir eftir að liðið kastaði frá sér 2-0 forystu gegn Wolves þar sem liðið missti dýrmæt stig í titilbaráttunni í ensku úrvalsdeildinni.
Lið Mikel Arteta var með góð tök á leiknum á Molineux og komst tveimur mörkum yfir án þess að ná að klára dæmið.
Arsenal hefur nú leikið einum leik meira en helstu keppinautar sínir í Manchester City og er með fimm stiga forskot, en það gæti hafa verið mun meira.
Manchester City getur minnkað muninn niður í tvö stig um helgina þegar liðið mætir Newcastle. Á sama tíma bíða Arsenal erfiðir leikir, fyrst gegn Tottenham í grannaslag Norður-Lundúna og svo gegn Chelsea.
Reiði stuðningsmanna leynir sér ekki. Piers Morgan skrifaði á samfélagsmiðlinum X.
„Við erum að kasta þessu frá okkur. Aftur.“
Þá bentu aðrir á að leikmenn hefðu sýnt meiri baráttu eftir lokaflautið, þegar upp úr sauð milli liðanna, en inni á vellinum sjálfum.
Ljóst er að spennan er að ná hámarki í toppbaráttunni.