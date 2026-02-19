Stígur inn í rjúkandi rústir og reynir að bjarga málunum

Leicester hefur ráðið fyrrum leikmann félagsins, Gary Rowett, sem knattspyrnustjóra út yfirstandandi tímabil.
Rowett, sem er 51 árs, var rekinn frá Oxford í desember en stýrði æfingu hjá Leicester á miðvikudag. Hann tekur við af Marti Cifuentes, sem var sagt upp fyrir þremur vikum. Fyrsti leikur Rowett í brúnni verður gegn Stoke á laugardag.
Leicester er í harðri fallbaráttu í ensku B-deildinni, tveimur stigum frá öruggu sæti þegar 14 umferðir eru eftir. Sex stig voru dregin af liðinu nýlega vegna brota á fjármálareglum.
Rowett lék með Leicester á árunum 2000-2002 og hefur áður stýrt liðum á borð við Birmingham, Derby, Stoke og Millwall. Fyrrum liðsfélagi hans, Callum Davidson, verður honum til aðstoðar.
Leicester féll úr ensku úrvalsdeildinni í fyrra og er aðeins tæpur áratugur frá því liðið varð Englandsmeistari. Fallið hefur því verið hátt.