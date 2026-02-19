Spánn er fyrsti kostur Vlahovic

Dusan Vlahovic vill fara til Barcelona í sumar, ef marka má spænska blaðið Sport.
Serbneski framherjinn er að renna út af samningi sínum hjá Juventus og getur því farið frítt í sumar, sem og hann mun sennilega gera.
Það þykir líklegt að Robert Lewandowski sé á förum frá Barcelona í sumar og er Vlahovic einn af þeim sem hafa verið orðaðir við félagið til að fylla hans skarð. Sjálfur virðist hann meira en til í það ef marka má þessar fréttir.
Vlahovic kom til Juventus í janúar 2022 eftir að hafa slegið í gegn hjá Fiorentina. Hlutverk hans hefur farið minnkandi í Tórínó undanfarið.