Sjáðu atvikið – Átti að reka leikmann Arsenal af velli í leikslok í gær?

Leikmenn Arsenal misstu stjórn á sér eftir að hafa kastað frá sér 2-0 forystu gegn Wolves og gert 2-2 jafntefli. Mikill hiti færðist í leikinn eftir lokaflautið þegar Gabriel Jesus réðst að varnarmanninum Yerson Mosquera.
Mosquera kastaði sér til jarðar eftir að hafa fengið högg í bringuna og leikmenn beggja liða hlupu strax til. Riccardo Calafiori reyndi að róa liðsfélaga sinn og draga Jesus í burtu, en sjálfur lenti hann í orðaskaki og ýtingum við Mateus Mane.
Adam Armstrong reyndi einnig að komast að Jesus áður en starfsmaður Wolves steig inn í og róaði aðstæður. Þrátt fyrir það héldu rifrildin áfram á víð og dreif um völlinn.
Dómarinn Simon Hooper gaf Jesus gult spjald fyrir atvikið. Þá fóru Calafiori og Mane aftur í hár saman á meðan Piero Hincapie benti reiðilega í átt að leikmönnum Wolves.
Jesus virtist niðurlútur þegar hann var leiddur af velli, á meðan Calafiori var augljóslega æstur.
This vile conduct by Gabriel Jesus at full-time has to be punished. It’s not acceptable. If this goes unpunished and they still charge Rodri for speaking out, then the game is truly gone.pic.twitter.com/dsxBQRGEir
— Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) February 19, 2026