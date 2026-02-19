fbpx
Sjáðu atvikið – Átti að reka leikmann Arsenal af velli í leikslok í gær?

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 19. febrúar 2026 13:30

Leikmenn Arsenal misstu stjórn á sér eftir að hafa kastað frá sér 2-0 forystu gegn Wolves og gert 2-2 jafntefli. Mikill hiti færðist í leikinn eftir lokaflautið þegar Gabriel Jesus réðst að varnarmanninum Yerson Mosquera.

Mosquera kastaði sér til jarðar eftir að hafa fengið högg í bringuna og leikmenn beggja liða hlupu strax til. Riccardo Calafiori reyndi að róa liðsfélaga sinn og draga Jesus í burtu, en sjálfur lenti hann í orðaskaki og ýtingum við Mateus Mane.

Adam Armstrong reyndi einnig að komast að Jesus áður en starfsmaður Wolves steig inn í og róaði aðstæður. Þrátt fyrir það héldu rifrildin áfram á víð og dreif um völlinn.

Dómarinn Simon Hooper gaf Jesus gult spjald fyrir atvikið. Þá fóru Calafiori og Mane aftur í hár saman á meðan Piero Hincapie benti reiðilega í átt að leikmönnum Wolves.

Jesus virtist niðurlútur þegar hann var leiddur af velli, á meðan Calafiori var augljóslega æstur.

