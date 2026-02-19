Samfélagið í áfalli: Myrti barnsmóður sína og gaf hundum líkamsleifarnar – Er að snúa aftur í sviðsljósið

Markvörðurinn Bruno Fernandes hefur verið skráður til leiks í brasilíska bikarinn, en endurkoma hans í brasilískan fótbolta hefur vakið hörð viðbrögð vegna alvarlegs sakamáls sem hann var dæmdur fyrir.
Bruno var árið 2013 sakfelldur fyrir aðild að morðinu á Elizu Samudio, fyrrverandi sambýliskonu sinni og móður sonar hans. Saksóknarar töldu að hún hefði verið kyrkt, lík hennar bútað niður og hluti þess gefinn hundum.
Lík hennar fannst aldrei. Bruno neitaði sök en var dæmdur í yfir 20 ára fangelsi og er nú á reynslulausn til ársins 2031.
Hann gekk nýverið til liðs við Vasco de Rio Branco og gæti leikið gegn Velo Clube í bikarkeppninni. Endurkoma hans hefur mætt gagnrýni frá kvenréttindasamtökum og stórum hluta almennings sem telur óviðeigandi að dæmdur morðingi fái að koma í sviðsljósið á ný.
Þá hefur Bruno lýst yfir áformum um að fara í stjórnmál að ferlinum loknum, sem hefur enn frekar vakið reiði fólks.