Óvænt tap Hákonar og félagar – Sverrir stóð vaktina

Hákon Arnar Haraldsson spilaði fyrri hálfleikinn þegar Lille tapaði óvænt gegn Rauðu Stjörnunni frá Serbíu í fyrri leik liðanna í umspili Evrópudeildarinnar í kvöld.
Franklin Uchenna skoraði eina mark leiksins í kvöld. Það er því verk að vinna fyrir Hákon og félaga í leiknum í Serbíu eftir viku, vilji franska liðið komast í 16-liða úrslit.
Stuttgart vann öruggan sigur á Celtic á útivelli, 1-4. Bilal El Khannouss skoraði tvö mörk og skoska stórliðið leit ekki vel út.
Sverrir Ingi Ingason lék þá allan leikinn í vörn Panathinaikos í jafntefli við Viktoria Plzen, en hér að neðan eru úrslit þeirra leikja sem var að ljúka.
Úrslit kvöldsins
Celtic 1-4 Stuttgart
Lille 0-1 Rauða Stjarnan
Ludogoretz 2-1 Ferencvaros
Panathinaikos 2-2 Plzen