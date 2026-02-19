fbpx
Hrunið á ferlinum heldur áfram – Ætlar að rifta samningi sínum eftir þessi framkomu

90 Mínútur

Íþróttavikan: Daníel Hafsteinsson um Víking og landsleikinn framundan

433
433Sport

Leggur fram kæru – Fjölskylda hans mátt þola líflátshótanir vegna mistaka hans

433
Fimmtudaginn 19. febrúar 2026 08:30

Dómarinn Federico La Penna hefur kært til lögreglu ítrekaðar líflátshótanir í kjölfar leiks Inter og Juventus um helgina.

La Penna dæmdi leik Inter og Juventus á San Siro sem lauk með 3-2 sigri heimamanna. Mikil reiði braust út hjá Juventus eftir að Pierre Kalulu var rekinn af velli á 42. mínútu.

Kalulu fékk sitt annað gula spjald fyrir meint brot á Alessandro Bastoni, en sjónvarpsupptökur sýndu síðar að um leikaraskap var að ræða. Þar sem um seinna gula spjald var að ræða gat VAR ekki gripið inn í.

Dómarayfirvöld hafa viðurennt mistökin og harmað þau.

Samkvæmt ítölskum miðlum hafa hótanirnar beinst bæði að La Penna og fjölskyldu hans. Rannsókn málsins er hafin. Hann mun ekki dæma í næstu umferð en gæti snúið aftur fljótlega, annað hvort sem fjórði dómari eða VAR-dómari.

