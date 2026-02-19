Kallar Fabregas barn sem er fífl eftir gærkvöldið

Mikil hiti skapaðist þegar AC Milan og Como gerðu 1-1 jafntefli í ítölsku úrvalsdeildinni á miðvikudagskvöld.
Eftir leikinn lét Massimiliano Allegri, þjálfari Milan, þung orð falla í garð kollega síns, Cesc Fabregas, og kallaði hann meðal annars „fífl“ í kjölfar atviks sem átti sér stað undir lok leiksins.
Þjálfararnir höfðu verið vinalegir fyrir leik, en allt sauð upp úr á 80. mínútu þegar Fabregas yfirgaf tæknisvæðið og togaði í treyju Alexis Saelemaekers til að stöðva skyndisókn Milan.
Allegri brást ókvæða við, fékk rautt spjald fyrir mótmæli, á meðan Fabregas slapp með gult.
Eftir leik bað Fabregas afsökunar á hegðun sinni og viðurkenndi að hafa farið yfir strikið. Hann sagði að slíkt ætti ekki að gerast, sérstaklega hjá þjálfara, og vonaðist til að atvikið myndi ekki endurtaka sig.
Þegar þjálfararnir mættust aftur eftir leik lét Allegri reiði sína í ljós og kallaði Fabregas „barn sem varð þjálfari í gær“. Hann bætti síðar við að næst myndi hann „Tækla þann sem hlypi framhjá sér“.
Þetta er ekki í fyrsta skipti á stuttum tíma sem Fabregas er í sviðsljósinu. Um helgina gagnrýndi hann eigin leikmann, Alvaro Morata, harðlega eftir tap gegn Fiorentina og sagði að þeir sem ráða ekki við tilfinningar sínar ættu að „finna sér aðra íþrótt“.
Como hefur þó átt gott tímabil og er í baráttu um Evrópusæti undir stjórn Fabregas.