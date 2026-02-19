Eftirsjá hjá Manchester United

Forráðamenn Manchester United eru sagðir orðnir svekktir með lánssamninginn sem félagið gerði við Barcelona um Marcus Rashford.
Rashford er á láni hjá Börsungum og er kaupákvæði í samningnum upp á 26 milljónir punda. Góð frammistaða Englendingsins í Katalóníu hefur þó vakið áhyggjur hjá United, sem telja markaðsvirði hans nú nær 50 milljónum punda.
Sóknarmaðurinn hefur skorað 10 mörk og lagt upp önnur 10 í 34 leikjum undir stjórn Hansi Flick, þrátt fyrir að vera ekki alltaf í byrjunarliði. Meiðsli Raphinha hafa gefið honum stærra hlutverk og Flick hefur hrósað hugarfari hans opinberlega.
Barcelona vill lækka verðið, en United neitar að gefa afslátt. Þá er áhugi annarra félaga sagður til staðar. Meðeigandi United, Jim Ratcliffe, ku enn staðráðinn í að selja leikmanninn og létta á launakostnaði.
Rashford hefur sjálfur lýst yfir vilja til að vera áfram á Spáni, en fjárhagsstaða Barcelona gæti flækt málið þegar ákvörðun verður tekin í sumar.