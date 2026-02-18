fbpx
Miðvikudagur 18.febrúar 2026

Kemur ekki til greina hjá Liverpool að selja hann

Vill fara til Barcelona en í Madríd vilja menn gera nýjan samning við hann

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 15:30

Atlético Madrid vill binda argentínska framherjann Julián Álvarez við nýjan samning, en samkvæmt spænska miðlinum Sport horfir leikmaðurinn sjálfur frekar til Barcelona sem næsta skrefs á ferlinum.

Álvarez, sem er 26 ára, hefur verið mikilvægur hlekkur í sóknarleik Atlético og félagið lítur á hann sem lykilmann til framtíðar.

Forráðamenn Madrídarliðsins vilja því tryggja framtíð hans með bættum og framlengdum samningi.

Þrátt fyrir það segir Sport að draumastaður Álvarez sé Barcelona. Talið er að leikstíll Börsunga og tækifæri til að gegna stóru hlutverki þar heilli framherjann.

Barcelona er einnig á höttunum eftir markaskorara til að styrkja sóknarlínuna til lengri tíma.

Ekki liggur fyrir hvort Barcelona muni gera formlegt tilboð, né hversu tilbúið Atlético er að selja lykilleikmann til samkeppnisliðs á Spáni. Staðan gæti þó þróast hratt ef áhugi katalónska félagsins verður raunverulegur. Næstu mánuðir gætu ráðið úrslitum um hvar Álvarez spilar á komandi tímabilum.

