Miðvikudaginn 18. febrúar 2026

Valdimar dregur sig úr landsliðshópnum og Óskar kemur inn

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 11:04

Valdimar Þór Mynd: DV/KSJ

Þrjár breytingar hafa verið gerðar á leikmannahópi A landsliðs karla sem mætir Mexíkó í vináttulandsleik í lok febrúar. Leikurinn er utan hefðbundins landsleikjaglugga og því er hópurinn að mestu skipaður leikmönnum sem eru á mála hjá íslenskum félagsliðum.

Áður hafði verið tilkynnt að Aron Sigurðarson og Aron Elís Þrándarson hafi dregið sig úr hópnum og í þeirra stað komu Jóhann Berg Guðmundsson og Hallgrímur Mar Steingrímsson. Valdimar Þór Ingimundarson hefur nú einnig dregið sig úr hópnum og hefur Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari valið Óskar Borgþórsson í hans stað.

Leikurinn fer fram á Corregidora Stadium í Querataro og hefst kl. 02:00 að íslenskum tíma aðfararnótt 26. febrúar (bein útsending á Sýn, opin dagskrá).

