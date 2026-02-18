Valdimar dregur sig úr landsliðshópnum og Óskar kemur inn

Þrjár breytingar hafa verið gerðar á leikmannahópi A landsliðs karla sem mætir Mexíkó í vináttulandsleik í lok febrúar. Leikurinn er utan hefðbundins landsleikjaglugga og því er hópurinn að mestu skipaður leikmönnum sem eru á mála hjá íslenskum félagsliðum.
Áður hafði verið tilkynnt að Aron Sigurðarson og Aron Elís Þrándarson hafi dregið sig úr hópnum og í þeirra stað komu Jóhann Berg Guðmundsson og Hallgrímur Mar Steingrímsson. Valdimar Þór Ingimundarson hefur nú einnig dregið sig úr hópnum og hefur Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari valið Óskar Borgþórsson í hans stað.
Leikurinn fer fram á Corregidora Stadium í Querataro og hefst kl. 02:00 að íslenskum tíma aðfararnótt 26. febrúar (bein útsending á Sýn, opin dagskrá).