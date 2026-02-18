fbpx
Miðvikudagur 18.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Búnir að taka ákvörðun um Sancho

90 Mínútur

Íþróttavikan: Daníel Hafsteinsson um Víking og landsleikinn framundan

433
433Sport

Uppljóstrar því sem David Beckham sagði við hana í miðju kynlífi og hafði mikil áhrif

433
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 20:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Rebecca Loos, konan sem David Beckham hélt framhjá Victoriu með, segir að stórstjarnan hafi látið sér líða eins og hún væri einstök. Hún féll algjörlega fyrir honum.

Þetta var rifjað upp í kjölfar hins mikla fjaðrafoks sem hefur verið í kringum Beckham fjölskylduna undanfarið vegna stríðs foreldranna við elsta soninn Brooklyn.

David á að hafa haldið framhjá með Loos eftir að hann gekk í raðir Real Madrid frá Manchester United 2003. Hún var aðstoðarkona hans en fjölskylda David flutti ekki út til spænsku höfuðborgarinnar fyrst um sinn.

Rebecca sagði við Daily Mail að eftir að David flutti út til Madrídar hafi eitthvað farið að myndast á milli þeirra. Fóru þau til að mynda að haldast í hendur í bílnum að hennar sögn.

Þá segir Rebecca einnig frá kvöldinu afdrifaríka sem þau stunduðu kynlíf. „Hann lét mér líða eins og ég væri einstök,“ rifjaði Rebecca upp.

„Ég man að ég sneri mér að honum og sagði honum að hann væri heppinn að geta verið með þeirri sem hann vildi. Hann horfði á mig og sagðist aldrei hafa gert þetta áður. Ég hugsaði: Vá. Ég féll algjörlega fyrir þessu.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Uppljóstrar því sem David Beckham sagði við hana í miðju kynlífi og hafði mikil áhrif
433Sport
Fyrir 29 mínútum
Spyrjast fyrir um Goretzka
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Búnir að taka ákvörðun um Sancho
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Hacken of stór biti fyrir Breiðablik
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Gordon magnaður í stórsigri Newcastle
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Þrjú félög í London vilja varnarmann Real Madrid frítt í sumar
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Sjáðu tilfinningaþrungna ræðu Henry eftir meint kynþáttaníð í gær
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Pantaði þjónustu vændiskvenna – Runnu á hann tvær grímur þegar upp á herbergi var komið og hann sá þetta

Mest lesið

Dánarorsök dótturinnar opinberuð
Sirrý er fúl á móti eftir frétt RÚV í gær: „Ekki alveg það sem heimurinn þarf“
Einar Bárðar sendir neyðarkall, staðan grafalvarleg – „Gesturinn sér bara verðið á matnum og drykknum“
Neitar harðlega að vera á fjárhagslegum spena foreldra sinna – „Ég er í 4 vinnum“
Lýsa hryllilegu ofbeldi Þóru í Bakkakoti – „Við erum brenndir og verðum alltaf brenndir“

Nýlegt

Lýsa hryllilegu ofbeldi Þóru í Bakkakoti – „Við erum brenndir og verðum alltaf brenndir“
Segir Bakkakotsmálið hafa vakið upp erfiðar tilfinningar – „Það sem er erfiðast af öllu er að fyrirgefa sjálfum sér og skilja reiðina eftir“
Barðist fyrir hjónabandinu og leyndi eiginkonuna því að hún væri með krabbamein – Allt til að bjarga stjórnmálaferlinum
Leikkonan fann ástina á ný – Hittust fyrst fyrir 35 árum á Ítalíu
R. Kelly í einangrun í fangelsinu út af símanúmeri
Margrét fer fram á endurflutning á máli sínu þar sem dómsuppkvaðning er komin fram yfir tímafrest
Kemur ekki til greina hjá Liverpool að selja hann
Ákærður fyrir að nauðga 14 ára stúlku milli trjáa við göngustíg
Raunveruleikastjarnan útskýrir hvernig hún afskræmdist í framan – „Það er glatað að eldast um 20 ár á einu bretti“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Kemur ekki til greina hjá Liverpool að selja hann
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Fúll og pirraður hjá Newcastle og vill fara strax í sumar

Fúll og pirraður hjá Newcastle og vill fara strax í sumar
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Vill fara til Barcelona en í Madríd vilja menn gera nýjan samning við hann
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Sverrir skrifar undir í Hafnarfirði
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Þessir fjórir aðilar taka ákvörðun um næsta stjóra United

Þessir fjórir aðilar taka ákvörðun um næsta stjóra United
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Nýja unnustan vekur mikla athygli fyrir glæsilegt útlit sitt

Nýja unnustan vekur mikla athygli fyrir glæsilegt útlit sitt
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Hefja formlega rannsókn eftir gærkvöldið
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Arteta svarar fyrir atvikið í bílnum – „Annars verður maður berskjaldaður, fastur í bílnum og líður ekki vel“

Arteta svarar fyrir atvikið í bílnum – „Annars verður maður berskjaldaður, fastur í bílnum og líður ekki vel“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Barcelona vill lækka verðið en United stendur fast á sínu
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Líklegt að Benitez verði rekinn – Sverrir gæti þá fengið fyrrum miðjumann Liverpool sem þjálfara
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Sú fegursta birtir myndir af nýja bílnum sem hún keypti sér – Kostar rúmar 20 milljónir

Sú fegursta birtir myndir af nýja bílnum sem hún keypti sér – Kostar rúmar 20 milljónir
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Valdimar dregur sig úr landsliðshópnum og Óskar kemur inn

Valdimar dregur sig úr landsliðshópnum og Óskar kemur inn
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Arsenal fær skilaboð um að þessi magnaði leikmaður vilji koma í sumar
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Allt brjálað eftir gærkvöldið: Ungur krakki með kynþáttaníð – „Eiginkona hans hefur haldið framhjá með stórum blökkumanni“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Segir frá því hvað gekk á áður en allt sprakk í loft upp hjá Ronaldo

Segir frá því hvað gekk á áður en allt sprakk í loft upp hjá Ronaldo
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Real Madrid tilbúið að taka upp stóru seðlana í sumar
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Forráðamenn United segja umboðsmann Klopp ljúga
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Ástfangið par fékk furðulega spurningu um miðja nótt í París
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Hafnar því að hafa verið með kynþáttaníð í gærkvöldi – Vitni segir hann hafa kallað Vini apa nokkrum sinnum

Hafnar því að hafa verið með kynþáttaníð í gærkvöldi – Vitni segir hann hafa kallað Vini apa nokkrum sinnum
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Hafa ekki áhuga á að selja en tilbúnir að lána hann næsta sumar

Hafa ekki áhuga á að selja en tilbúnir að lána hann næsta sumar
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Napoli setur þetta í forgang og eru tilbúnir að hækka launin
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Allt brjálað í Portúgal: Vinícius Júnior segist hafa orðið fyrir kynþáttaníði – Setti Mourinho inn í málið

Allt brjálað í Portúgal: Vinícius Júnior segist hafa orðið fyrir kynþáttaníði – Setti Mourinho inn í málið
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Meistaradeildin: Öflugur sigur Real Madrid – Mögnuð endurkoma hjá PSG
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Á djamminu í Dubai þegar stutt er í leik
433Sport
Í gær

Ryan Reynolds agndofa í gærkvöldi – „Hvað í andskotanum“

Ryan Reynolds agndofa í gærkvöldi – „Hvað í andskotanum“
433Sport
Í gær

Óskar öskureiður og kaupir ekki það sem Eysteinn segir – „Gallarnir í dag eru bara of margir og of sláandi“

Óskar öskureiður og kaupir ekki það sem Eysteinn segir – „Gallarnir í dag eru bara of margir og of sláandi“
433Sport
Í gær
Lánaður frá United í janúar en ekki skráður í hóp hjá nýja liðinu
433Sport
Í gær
Fólk á Ítalíu steinhissa heima í stofu þegar þessi mynd birtist